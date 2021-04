Milano 2021: Sala, no a terzo mandato assessori? Disponibili a eccezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regola dei solo due mandati per gli assessori della giunta di Milano potrebbe avere eccezioni. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala alla presentazione della lista a sostegno della sua candidatura. "È un principio di buon senso. Credo che come il sindaco lo si può fare dieci anni, è giusto che anche gli assessori facciano dieci anni, ma le eccezioni nella vita ci sono sempre. È una regola generale, ma disponibili ad eccezioni", ha detto Sala, assicurando che dei candidati della sua lista, presentati oggi, solo gli assessori uscenti Gabriele Rabaiotti (Politiche sociali e abitative) e Roberta Guaineri (Sport e Turismo) potrebbero entrare a far parte della nuova giunta. (Rem)