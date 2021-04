Milano 2021: Fidanza (Fd'I), città a 15 minuti? Grazie a Sala ci vogliono per andare da piazza Oberdan a piazza Lima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sala continua a ripetere che la Milano del futuro è una città che immagina 'a 15 minuti'. Come pensa di ottenere questo risultato se l'ha letteralmente intasata e paralizzata con interventi sulla mobilità scellerati? Al momento 15 minuti è il tempo che occorre per arrivare da piazza Oberdan a piazza Lima". Così in una nota l'eurodeputato milanese di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza, commenta le dichiarazioni rese dal sindaco Beppe Sala in occasione della presentazione del logo della sua lista. (Com)