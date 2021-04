Argentina: Paese sfiora i 30 mila casi di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina ha riportato un record giornaliero di contagi da Covid-19 di quasi 30mila casi, in quello che è un record per il Paese latinoamericano, la cui risposta sanitaria alla pandemia è in forte crisi. Secondo quanto riferito ieri dal ministero della Salute di Buenos Aires, nelle ultime 24 ore sono stati registrati un totale di 29.472 casi e 160 decessi in più, portando il bilancio nazionale a 2.658.628 casi e 59.084 decessi dall'inizio della pandemia. Secondo i dati forniti dalle autorità sanitarie argentine, nel Paese 3.971 persone sono ricoverate in terapia intensiva. Secondo il Public Vaccination Monitor, aggiornato alle 18 di venerdì 16 aprile, il totale di persone vaccinate ammonta a 6.185.909, di cui 5.392.621 hanno ricevuto una dose e 793.288 entrambe. (Abu)