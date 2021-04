San Siro: Sala, non sbaglio a chiedere garanzie, ma pronto a discutere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla presentazione dei candidati della sua lista, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha ribadito la necessità di avere garanzie dall'Inter per l'investimento del nuovo stadio di San Siro, ammettendo, rispetto alle critiche arrivate dal club : "Mi erano dispiaciute le parole (dell'Inter, ndr), ma credo che uno non si debba fermare troppo sulle parole. Il tema di San Siro lo discuteremo ed è già a livello di giunta, ma io non penso di sbagliare a chiedere garanzie rispetto all'interlocuzione, se si presenta un progetto in cui San Siro è meno della metà dell'investimento". "Tutti sanno dove sono, sto a Palazzo Marino, sono lì pronto a discuterne", ha concluso il sindaco. (Rem)