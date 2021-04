© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, intervenendo al Giornale radio su Rai radio1, ha spiegato che il governo “sta lavorando per anticipare le vaccinazioni delle categorie più fragili”. Il ministro ha poi voluto invitare tutti a "rispettare rigorosamente i comportamenti raccomandati" e a "non dimenticare le precauzioni" necessarie. (Rin)