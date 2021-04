© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci sono tutte le condizioni” per sfruttare lo spazio di libertà guadagnato con le vaccinazioni e dunque per "poter ripartire”. Così il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, intervenendo al Giornale radio su Rai radio1. (Rin)