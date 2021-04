Commercio: De Vito (M5s), ancora un pronunciamento a favore di proroga licenze ambulanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Stato con ordinanza del 16 aprile ha rigettato la richiesta di sospensiva dell'esecuzione della sentenza del Tar di Lecce richiesta dall'omonimo Comune confermando legittima la pretesa degli operatori economici del commercio su area pubblica riguardo l'estensione delle concessioni sino al 2033. Lo riferisce in un post su Facebook il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, spiegando che l'ordinanza del Consiglio di Stato "conferma quanto dico da mesi". Sulla disciplina delle licenze per il commercio ambulante la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha deciso di attuare la direttiva europea Bolkestein, pur essendo in vigore una norma nazionale che prevede la proroga dei titoli fino al 2032. "Questa decisione dei giudici di Palazzo Spada - spiega De Vito - va ad aggiungersi ad altre pronunce che hanno ritenuto illegittima la disapplicazione della legge da parte di alcuni Comuni, posto che in questo modo si determinerebbero aberranti casistiche di disparità di trattamento tra gli operatori economici, con concessioni rinnovate in alcuni Comuni e non in altri. Si tratta di pronunce che ho citato nella nota inviata al Ministro del Mise Giorgetti, cui ho altresì unito la mozione approvata unanimemente dall'Assemblea capitolina nella seduta del 12 marzo 2021, che chiedeva proprio la applicazione della citata legge e dunque di estendere le concessioni degli operatori romani, come avviene per gli altri". (segue) (Rer)