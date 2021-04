Commercio: De Vito (M5s), ancora un pronunciamento a favore di proroga licenze ambulanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non tiene il solito discorso delle solite famiglie - prosegue il presidente dell'Assemblea capitolina - se alcuni hanno sbagliato chi di dovere disporrà, ma non si possono pregiudicare i legittimi interessi di 12000 operatori per questo motivo. Ho già proposto reiterate denunce alla polizia postale per tutti i commenti e post diffamatori che mi sono piovuti indegnamente addosso per questa battaglia che sto conducendo. Si tratta di una questione vitale per l'economia romana, di cui parleremo nel consiglio tematico che ho proposto e che è stato accolto da quasi tutte le forze politiche, che sarà calendarizzato nella conferenza dei capigruppo di lunedì prossimo. In quel consiglio presenterò un ordine del giorno con un dispositivo di impegno della sindaca e della giunta davvero molto semplice: applicare la legge italiana. Sembra assurdo, sembra incredibile, sembra pleonastico, ma debbo farlo. Chiederò anche spiegazioni all'assessore e al dipartimento di questa mancata applicazione. Mi auguro - conclude De Vito - che questa dovuta applicazione non si tramuti in una mera illusione, come quella ben famosa proprio della galleria di Palazzo Spada". (Rer)