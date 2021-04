Terzo settore: presentato oggi il progetto "Casa della comunità", un accesso unico a servizi sociali e sanitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Prima la Comunità”, si legge in una nota, ha elaborato il progetto di "Casa della comunità", perché lo ritiene uno degli assi portanti dei servizi territoriali di prossimità, sui quali sono previsti importanti investimenti nell'ambito del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), e che la pandemia ha rivelato debolissimi in tutto il Paese. Casa della comunità è una soluzione organizzativa che ha la funzione di hub di prossimità per le cure primarie e per i supporti sociali e assistenziali proponendosi come luogo di offerta, ma contestualmente come luogo della relazione e dell’attenzione a tutte le dimensioni di vita della persona e della comunità. Nella Casa della comunità tutte le persone sono accolte, ascoltate, riconosciute nella loro dignità e unicità e messe in condizione di poter trovare una risposta consapevole nella rete di comunità. Casa della comunità è anche il luogo della responsabilità di ciascuno per la salute propria e della comunità nel suo insieme perché la salute è un bene comune globale che coinvolge ogni persona. Come funziona? È un unico punto di accoglienza ai servizi sanitari e sociali e pertanto sviluppa e gestisce un database unico per ogni cittadino, con l'obiettivo di garantire parità di trattamento di cure e di accesso alle strutture, oltre a costruire percorsi personalizzati per la salute impegnando per questo tutte le risorse: sanitarie, sociali, culturali, economiche e relazionali. Ha al suo interno spazi per: gli ambulatori dei medici di famiglia, ambulatori specialistici e servizi di diagnostica strumentale; i servizi infermieristici con le attività di assistenza domiciliare; i servizi sociali; spazi per attività di promozione e prevenzione; appositi luoghi di accoglienza e relazione, di partecipazione sociale, ambiti di sostegno alle fragilità, sedi del volontariato. (segue) (Com)