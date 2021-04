Terzo settore: presentato oggi il progetto "Casa della comunità", un accesso unico a servizi sociali e sanitari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Casa della comunità costituisce il punto di regia e programmazione delle attività socioassistenziali del territorio a partire da RSA, ospedali di comunità, strutture di accoglienza, centri diurni. È in rete con tutte le strutture e le istituzioni che nel territorio sono luoghi nei quali si produce salute come le scuole, il mondo del lavoro, le varie espressioni culturali sia formali che informali: in questo è anche un luogo simbolico di unità della comunità nel suo insieme. Nella Casa della comunità i cittadini possono, attraverso un lavoro professionale coordinato tra sociale e sanitario: consultare un medico di base e un infermiere durante la giornata; consultare un professionista sanitario che accolga le richieste del cittadino e lo accompagni verso i servizi occupandosi di attivare percorsi sanitari adeguati; approfondire gli aspetti sociali dei problemi sanitari attraverso il confronto con altre figure come l’assistente sociale; risolvere adeguatamente la maggior parte dei problemi di salute in un unico luogo; gestire le malattie croniche attraverso percorsi assistenziali condivisi e supervisionati. Al fine di garantire ai cittadini equità di accesso, prossimità territoriale, completezza nella risposta di salute e qualità dell'assistenza indipendentemente dall'età e dal quadro clinico si stima sia necessaria una Casa della comunità ogni 15/25 mila abitanti. Ovviamente la densità di popolazione e la conformazione del territorio saranno criteri fondamentali per stabilire il corretto posizionamento e dimensionamento, dato che le aree interne hanno esigenze diverse da quelle cittadine o metropolitane. Le Case della comunità deriveranno dalla ristrutturazione o dalla rifunzionalizzazione di edifici già esistenti come, ad esempio, strutture ambulatoriali territoriali obsolete o reparti ospedalieri da riconvertire, così come altre strutture pubbliche o private da riconvertire. (segue) (Com)