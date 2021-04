Terzo settore: presentato oggi il progetto "Casa della comunità", un accesso unico a servizi sociali e sanitari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, potranno essere realizzate anche ex novo. La governance di una Casa della comunità è condivisa dalla rete di tutti gli enti, organizzazioni e strutture coinvolte nel sistema-salute di un territorio attraverso un'alleanza forte tra Comune, Azienda sanitaria, terzo settore. Si prevedono forme di partecipazione diretta sia nelle fasi di analisi dei bisogni di salute che nella definizione dei programmi e nell’uso delle risorse che, va ribadito, sono quelle istituzionali, ma anche quelle sociali e vanno dal volontariato alle diverse forme di auto-mutuo aiuto fino alle diverse aggregazioni presenti nella comunità, oltre al possibile contributo dei cittadini. È fondamentale una visione comune: la gestione può essere diversificata e in questo il terzo settore può rappresentare una risorsa importante. Chi ci lavora? In una Casa della comunità sono impegnati operatori sociali e sanitari. Tuttavia, a seguito di nuovi percorsi formativi, saranno attive anche nuove figure professionali, come gli operatori di comunità, gli infermieri di prossimità, i promotori di salute. Nella Casa della comunità potranno trovare spazi e forme di lavoro comune anche figure della società civile che rappresentano la ricchezza dei saperi sociali presenti in una comunità. (Com)