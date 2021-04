Libia: rappresentante all’Onu Al Sonni, investire consenso internazionale in stabilità Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il rappresentante permanente della Libia presso le Nazioni Unite, Taher al Sonni, l’approvazione da parte del Consiglio di sicurezza delle due risoluzioni 2570 e 2571, relative rispettivamente al sostegno alle elezioni nel Paese e al rinnovo delle misure contro l’esportazione illecita di petrolio, è giunta dopo settimane di discussioni e in coordinamento tra il ministero degli Esteri e la rappresentanza diplomatica libica con i membri del Consiglio. Il diplomatico libico lo ha annunciato in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. El Sonni ha ribadito la necessità di “investire” questo consenso internazionale sul piano interno, a sostegno della stabilità in Libia, sottolineando che la “scommessa” deve essere sulla volontà nazionale. L’esperienza ha infatti dimostrato, prosegue El Sonni, che le posizioni e gli interessi sono oscillanti. Il rappresentante permanente fa inoltre appello ai libici affinché lavorino insieme per ripristinare la sovranità del Paese e costruire un “nuovo Stato libico civile”. (Lit)