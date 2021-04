Milano 2021: Sala presenta la sua lista, logo con colori olimpici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha presentato questa mattina la sua lista per le prossime amministrative. Otto i nomi dei candidati svelati, quattro donne e quattro uomini, che saranno la "testa" della lista. Si tratta dei capilista, Martina Riva, oggi consigliera del Municipio 7 ed Emmanuel Conte, consigliere comunale di Milano Progressista e degli assessori uscenti Roberta Guaineri (Sport e Turismo) e Gabriele Rabaiotti (Politiche sociali e abitative). Tra i candidati, poi, la capogruppo di Milano Progressista Anita Pirovano, l'ex presidente delle Acli di Milano, Monza e Brianza Paolo Petracca, la consigliera comunale eletta nelle file della lista Sala Marzia Pontone e infine il presidente del Municpio 8 Simone Zambelli. "È naturale che un sindaco uscente pensi a farsi una propria lista, ma qui c'è qualcosa di più. Io in politica credo molto nella lealtà: non ho tessere di partito, ma sono sempre stato leale e sono leale con chi è con me. E sono leale alle mie idee, che questa lista vuole incarnare", ha detto Sala, spiegando che "un migliaio di persone sono già disponibili a lavorare con noi. È qualcosa di molto partecipato. Se fossi rieletto in questo mandato, mi sentirei anche in dovere di creare la futura classe dirigente, perché un terzo mandato non sarebbe possibile. Per questo noi abbiamo deciso di avere una lista giovane o dal punto di vista anagrafico o dell'impegno in politica. Questo è lo spirito che incarna questa lista, che è tutta meno che improvvisata". (segue) (Rem)