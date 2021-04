Milano 2021: Sala presenta la sua lista, logo con colori olimpici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A partire dai due capilista che erano con me nel 2016 c'è un'idea di continuità. Tutte le persone che sono qua hanno una storia di impegno. Una lista plurima di persone che hanno molto da raccontare e alle spalle una storia di impegno per la città. Non è casuale la scelta di nessuno di loro, perché le competenze rimangono qualcosa di estremamente importante", ha proseguito il sindaco, assicurando la volontà di far correre la sua lista anche nei Municipi. Nell'occasione della presentazione dei candidati, è stato presentato anche il logo della lista Sala: un cerchio tracciato con i colori delle Olimpiadi, disegnato dallo studio Proforma. "Il senso di questo logo - ha spiegato Sala - è un richiamo alle Olimpiadi. I colori sono quelli dei cinque cerchi. È l'idea dell'unione, di mettere insieme anche diversità e credo che lo spirito di questa città sia esattamente questo: avere fiducia nella capacità di mettere insieme valori e coesione". (segue) (Rem)