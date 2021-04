Milano 2021: Sala presenta la sua lista, logo con colori olimpici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A chi gli chiedeva come mai la lista civica a suo sostegno non sia insieme a quella dei Verdi, a cui il sindaco ha recentemente annunciato l'adesione, Sala ha risposto: "Ne abbiamo discusso, ma alla fine questa lista ha talmente tante competenze che rischiavano di non venire fuori se avessimo dato un'eccessiva rappresentanza alla componente verde. Noi avremo una rappresentanza ambientalista, lasciando a Europa Verde il grosso". Tra i punti nel programma elettorale la realizzazione della "città a 15 minuti" e il rafforzamento dei presidi sanitari territoriali. "Al di la delle polemiche sulla gestione della sanità lombarda in pandemia - ha detto Sala - oggi la cosa che contesto è che se non stai bene o sei a casa o sei all'ospedale e questo è un problema enorme. Proporremo qualcosa nell'interesse dei cittadini, il tema è di presidio anche dei medici di base. Può un sindaco chiedere e avere un ruolo attivo? Io penso che sia legittimo chiederlo". (Rem)