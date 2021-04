© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d’Italia ha lanciato oggi ufficialmente la petizione online per chiedere per chiedere la sfiducia del ministro della Salute, Roberto Speranza. In vari messaggi postati sui social, il partito invita tutti gli italiani a firmare la petizione, accompagnando la richiesta da un eloquente messaggio: “La gestione della crisi pandemica è stata un disastro". (Rin)