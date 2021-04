Pd: Letta, l'obiettivo è nuovo centrosinistra che dialoga con M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’obiettivo è arrivare ad un’alleanza che metta insieme un nuovo centrosinistra, guidato da noi, che dialoga con il Movimento 5 stelle”. Lo ha chiarito senza mezze parole il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, che aprendo l’assemblea dei “democratici” di questa mattina, chiamata a discutere del vademecum in 21 punti per il futuro del partito, ha delineato con maggior precisione il percorso da seguire nei prossimi mesi, in vista delle elezioni amministrative. Un passaggio che sarà, come spiegato dallo stesso Letta “un primo test per quando costruiremo le alleanze” per le elezioni politiche. Intanto però, è forse caduto il tabù delle primarie per la scelta dei candidati sindaci, visto che il segretario, pur ribadendo di preferire questo strumento, ha aperto “ad una certa duttilità” nel caso fosse ritenuto necessario dai territori. Venendo all’attualità politica, il segretario ribadito il proprio sostegno al ministro della Salute, Roberto Speranza, “che ha fatto e sta facendo un grande lavoro”, ma ha incalzato l’esecutivo a prendere una posizione sulla vicenda di Patrick Zaki: “Chiediamo di dare seguito alla decisione del parlamento sulla cittadinanza italiana” allo studente egiziano. Di questo, però, non si è parlato ieri nel corso dell’incontro fra la delegazione del Pd ed il presidente del Consiglio, Mario Draghi a cui, fra le altre cose, “abbiamo insistito su un maggior protagonismo dei comuni”. (Rin)