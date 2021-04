Roma: controlli anti Covid a San Lorenzo, 4 esercizi commerciali sanzionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i controlli a San Lorenzo della polizia di Stato in collaborazione con la polizia locale di Roma Capitale. Le verifiche si sono concentrate a piazza dell'Immacolata, largo degli Osci e via degli Ausoni, e sono state finalizzate all'osservanza delle norme per il contenimento della diffusione del Covid. Per un esercizio commerciale è stata predisposta la chiusura per tre giorni, uno è stato sanzionato amministrativamente con diffida per la violazione dell'ordinanza sindacale in relazione alla somministrazione di bevande alcoliche, altri tre sono stati multati per mancata indicazione del numero massimo degli avventori ammessi. Nel complesso sono state identificate 67 persone di cui 7 sanzionate per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. (Rer)