Grecia: fatturato imprese anno su anno calato di 1,8 miliardi a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato delle imprese in Grecia è diminuito di oltre 1,8 miliardi di euro a febbraio rispetto allo stesso mese del 2020, mentre il calo su base annua nei primi due mesi di quest'anno è stato di 4,8 miliardi di euro. È quanto emerge dai dati diffusi venerdì dall’istituto statistico greco Elstat, secondo cui l’effetto sulle imprese della pandemia di coronavirus è stato maggiore del previsto, considerando che i dati pubblicati riguardano solo le aziende più grandi che inviano i loro dati sull'imposta sul valore aggiunto (Iva) ogni mese, e non quelle più piccole che attuano la medesima pratica ogni trimestre. I dati hanno mostrato che il fatturato delle imprese è stato di 17,23 miliardi di euro a febbraio, contro i 19,05 miliardi di euro dell'anno precedente, registrando così un calo annuo del 9,6 per cento. Si è registrata una riduzione drasticamente maggiore tra le aziende costrette al blocco, pari al 47,7 per cento, poiché il loro fatturato a febbraio è stato di 582,88 milioni di euro, un crollo rispetto ai 1,115 miliardi registrati a febbraio del 2020. (Gra)