Covid: Fornaro (Leu), giusto riaprire con prudenza e responsabilità

- Giusto definire una progressiva riapertura a partire dal 26 aprile: bisogna riaprire con prudenza e responsabilità sia per tutelare la salute degli italiani sia per porre le basi di una ripresa duratura dell'economia. Così in una nota il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro. “La decisione di ieri dovrebbe spazzare via una volta per tutte la leggenda del partito delle chiusure, costruita ad arte da chi pare solo interessato ai sondaggi: in questa fase sarebbe di grande utilità la massima unità nel governo e nei rapporti con le regioni perché chi alimenta quotidianamente polemiche allo solo scopo di alimentare una propaganda sterile, come sta facendo Salvini, danneggia innanzitutto gli italiani, prima che la credibilità della coalizione di governo", ha detto. (Com)