Libia: ex ministro Interno Bashagha, risoluzione Onu è una “risposta ai libici”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale (Gna) libico, Fathi Bashagha, ha espresso il suo sostegno alla risoluzione adottata ieri sera all’unanimità dal Consiglio di sicurezza dell’Onu, che approva l'adozione della road map del Foro di dialogo politico e lo svolgimento di elezioni, e stabilisce l’invio di osservatori per monitorare il cessate il fuoco in Libia. In un messaggio pubblicato su Twitter, Bashagha ha detto che il popolo libico ha bisogno di elezioni libere, eque e credibili. La risoluzione “è stata una risposta alle voci locali che chiedevano di svolgere elezioni e la cui eco è giunta in tutto il mondo”, ha proseguito. “Dobbiamo mantenere gli occhi aperti e continuare ad alzare le nostre voci per esercitare i nostri diritti nella scelta di chi ci rappresenterà, tramite le urne”, ha aggiunto l’ex ministro del Gna. (Res)