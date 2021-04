Italia-Usa: Di Maio a colloquio con rappresentante Commercio Tai, sviluppare cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una settimana intensa e particolarmente significativa per i rapporti tra Italia e Stati Uniti si è conclusa nel pomeriggio di ieri con il colloquio in videoconferenza tra il ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, e la rappresentante statunitense per il Commercio (Ustr), Katherine Tai. Come si legge in una nota della Farnesina, ricordando gli esiti molto positivi della recente visita a Washington, il ministro Di Maio ha sottolineato il comune interesse a far leva sull’eccellente partenariato bilaterale per sviluppare una collaborazione commerciale sempre più stretta ed efficace. I rapporti transatlantici – ha osservato il titolare della Farnesina – hanno un valore strategico anche sotto il profilo economico e per questo meritano di essere pienamente sostenuti anche in ambito europeo, promuovendo un’agenda commerciale positiva e sempre più vantaggiosa tra Ue e Stati Uniti. Al riguardo, tra i principali dossier trattati durante il colloquio, il ministro Di Maio ha ribadito di aver accolto con favore l’accordo raggiunto tra la Commissione europea e l’amministrazione Biden sulla sospensione dei dazi legati alla controversia Airbus/Boeing, che danneggiano importanti settori del Made in Italy, sebbene l’Italia non partecipi al consorzio Airbus. (segue) (Com)