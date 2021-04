Italia-Usa: Di Maio a colloquio con rappresentante Commercio Tai, sviluppare cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egli ha inoltre auspicato che si possa trovare una convergenza con gli Stati Uniti sui dazi imposti alle importazioni di acciaio e alluminio, ed espresso apprezzamento per la nuova disponibilità americana a raggiungere un accordo in ambito Ocse sulla tassazione dei servizi digitali. Importante è stata anche la comune conferma dell’impegno a collaborare per riformare l’Organizzazione mondiale del commercio, favorire la ripresa economica dopo la pandemia e incrementare le forniture di vaccini. Il ministro Di Maio ha infine invitato la Ustr Tai alla riunione ministeriale G20 Commercio che egli presiederà il prossimo 12 ottobre a Sorrento. (Com)