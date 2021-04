Viabilità: A4 Mi-Bs, chiusure notturne allacciamento A8 e uscita svincolo di Milano viale Certosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire il transito di un trasporto eccezionale, in orario notturno, dalle 21 di martedì 20 alle 5 di mercoledì 21 aprile e dalle 21 di venerdì 23 alle 5 di sabato 24 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, l'allacciamento con la A8 Milano-Varese, verso Varese. In alternativa, dalla barriera di Milano Ghisolfa, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest di Milano fino all'allacciamento con la A8, per proseguire poi verso Varese; sarà chiuso lo svincolo di Milano Viale Certosa, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Pero, per poi rientrare dallo stesso e proseguire in direzione di Milano città. (Com)