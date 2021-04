Turismo: Croazia lancia campagna per rendere le isole "Covid free"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Turismo croato ha lanciato la campagna per rendere le isole del Paese balcanico “Covid free”. La titolare del dicastero, Nikolina Brnjac, ha affermato che le isole sono eccezionalmente importanti per l'industria del turismo croato perché rappresentano un quarto di tutti i pernottamenti che si registrano nel Paese. Il dicastero di Zagabria, come si legge in una nota, pubblicherà presto sul sito web www.safestayincroatia.hr tutte le informazioni sulla situazione epidemiologica delle isole, che hanno un tasso di incidenza di Covid-19 molto più basso rispetto alle contee di cui fanno parte a livello amministrativo. Il sito web offrirà quindi ai visitatori non solo informazioni sulla situazione epidemiologica nelle singole contee, ma anche specifiche sulle isole. La Croazia ha 78 isole, 524 isolotti e 642 isolotti rocciosi che sono particolarmente attraenti per i turisti e che rappresentano una gran parte del fatturato del settore. (Seb)