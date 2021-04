Covid: De Petris (Leu), oggi possiamo iniziare a riaprire grazie a prudenza dei mesi scorsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se oggi possiamo permetterci di correre un rischio ragionato e di riaprire gradualmente è proprio perché sinora abbiamo seguito un percorso cauto e rispettato le necessarie precauzioni, senza cedere alle pressioni di chi avrebbe voluto lasciare tutto aperto e irrideva addirittura all'uso delle mascherine: ma la scelta di correre questo “rischio ragionato” non può essere interpretata come un “tana liberi tutti”. Così in una nota Loredana De Petris, capogruppo di Liberi e uguali al Senato. “Questo sarebbe disastroso e ci costringerebbe a nuove chiusure, con esiti devastanti sia sull'economia che sulla tenuta del Paese: bisogna capire che riaprire obbliga a comportamenti ancora più attenti e cauti e non significa affatto fingere che la pandemia sia alle nostre spalle”, ha detto, sottolineando la necessità di procedere rapidamente con la vaccinazione mettendo in sicurezza le fasce d'età più a rischio e le persone fragili. “Fino a quel momento per fare un passo avanti senza doverne poi fare due indietro è necessario che tutti rispettino con il massimo rigore le regole precauzionali e che il governo garantisca controlli adeguati", ha detto. (Com)