Covid: L’Abbate (M5s), roadmap riaperture ristoranti sostiene agroalimentare italiano

- La road map sulle riaperture di bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi rappresenta una svolta determinante per il comparto agroalimentare nel superare la pandemia. A dichiararlo è il deputato Giuseppe L'Abbate, esponente M5s della commissione Agricoltura della Camera, alla luce della proposta di ritorno alle somministrazioni di cibi e bevande con tavolini all'aperto, sia a pranzo che a cena, nelle regioni in fascia gialla a partire dal 26 aprile e, dal primo giugno, anche al chiuso a pranzo. "Ci auguriamo che il Cts confermi, attraverso la redazione di appositi protocolli di sicurezza da seguire opportunamente, la pianificazione del ritorno alla normalità per le attività ristorative: con le chiusure imposte per fronteggiare la pandemia il comparto agroalimentare italiano ha accusato perdite stimate per oltre 9,6 miliardi di euro per mancati acquisti di cibi e bevande”, ha spiegato, aggiungendo che un ulteriore incentivo alle riaperture è rappresentato dalla conferma per il 2021 nel decreto Sostegni della normativa sui dehors prevista sin dal decreto Rilancio. (Com)