Roma: sanzionato autolavaggio, 4 lavoratori in nero e violazione norme anti Covid

- Un autolavaggio in zona viale Libia a Roma è stato sanzionato. I carabinieri hanno accertato che il titolare e legale rappresentante della ditta, un egiziano di 32 anni, aveva impiegato nella sua attività quattro lavoratori in nero, pari al 100 per cento del personale presente sul posto. Inoltre, dalle successive verifiche, è emerso che uno dei lavoratori impiegati nell’impianto era sprovvisto di permesso di soggiorno e del rapporto di lavoro non era stata data la preventiva comunicazione. I militari hanno anche constatato che il titolare dell’attività non aveva adottato le previste misure di informazione e di prevenzione relative al rischio epidemiologico all’interno dell’azienda, e, quindi, hanno disposto la sospensione dell’esercizio per 5 giorni.(Rer)