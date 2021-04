Lazio: inaugurata area verde in provincia Viterbo in ambito progetto "Sport a 360 gradi" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da oltre un anno stiamo portando avanti Sport a 360 gradi, un progetto che fa parte del più ampio programma di governo voluto dal presidente Nicola Zingaretti, per andare avanti tutti, che prevede proprio interventi di rivitalizzazione degli spazi pubblici in un’ottica di condivisione con i cittadini - commenta il delegato allo Sport della Regione Lazio, Roberto Tavani -. La realizzazione di aree sport nei parchi del Lazio ci aiuta a rendere questi luoghi migliori e ad innalzare la qualità della vita dei tanti cittadini e cittadine che le frequenteranno. Spazi attrezzati in contesti naturali unici dove, all'insegna del benessere e del movimento, ci si manterrà in forma coltivando amicizie, relazioni, legami. Luoghi di sport quindi, ma anche e soprattutto spazi di socializzazione, aggregazione, incontro. Lo sport, in questo senso, è e resta una delle poche alternative concrete alla tecnologia nel creare divertimento e benessere, in particolare per tanti bambini e bambine, ragazze e ragazzi della nostra regione”. (segue) (Com)