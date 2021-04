Lazio: inaugurata area verde in provincia Viterbo in ambito progetto "Sport a 360 gradi" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il progetto che oggi inauguriamo - ha dichiarato il consigliere regionale Enrico Panunzi - si inserisce, in modo armonico e opportuno, in una cornice di straordinaria bellezza naturalistica, all’interno della riserva naturale del lago di Vico nel comune di Ronciglione. Un’area già meta di turisti arricchita con questo intervento di spazi attrezzati e percorsi salute che creano un’opportunità in più ai visitatori per stare a contatto con la natura in un luogo di elevato valore naturalistico. La concertazione tra l’Amministrazione pubblica e chi vive e lavora nel territorio si è rivelata particolarmente fortunata. Da qui è nata infatti una progettualità che punta a vivacizzare e rendere fruibile un bene comune, attivando anche quella microeconomia locale in grado di valorizzare persone, competenze e luoghi”. (segue) (Com)