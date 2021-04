Francia: premier Castex annuncia stanziamenti da un miliardo per settore agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità francesi stanzieranno un miliardo di euro per sostenere il settore agricolo in grave difficoltà a causa delle gelate fuori stagione che stanno rovinando raccolti e coltivazioni. Lo ha detto il primo ministro francese, Jean Castex, dopo aver incontrato operatori agricoli e autorità locali del dipartimento dell'Hérault. “Siamo al fianco dei nostri lavoratori agricoli, che sono stati significativamente colpiti da questo disastro climatico. Abbiamo visto il vero dramma che professionisti in questo settore stanno attraversando a causa di questo evento eccezionale. Questo è un dramma umano, un dramma economico. Un dramma per l'intero settore. È una questione di sopravvivenza per molti lavoratori agricoli", ha detto Castex. Il capo del governo francese ha osservato che lo Stato deve dare una risposta a questa catastrofe. "In circostanze eccezionali servono misure eccezionali. Voglio annunciare uno sforzo significativo da parte dello Stato a livello di un miliardo di euro, poiché la situazione giustifica tali misure", ha detto il primo ministro francese. (Frp)