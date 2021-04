Myanmar: capo giunta militare Hlaing parteciperà a prossimo vertice Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della giunta militare al potere in Myanmar, generale Min Aung Hlaing, parteciperà a un vertice dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) in Indonesia il prossimo 24 aprile. Lo ha fatto sapere oggi il portavoce del ministero degli Esteri thailandese, Tanee Sangrat, in quello che sarà il primo viaggio all'estero del capo delle forze armate salite al potere a seguito del colpo di Stato dello scorso 1 febbraio. Diversi leader dei 10 membri dell'Asean, di cui il Myanmar è membro, hanno confermato la loro presenza all'incontro nella capitale indonesiana, Giacarta, tra cui Min Aung Hlaing, ha precisato il portavoce. A poche ore dalla sessione inaugurale del nuovo parlamento, lo scorso primo febbraio le forze armate birmane hanno preso il potere arrestando e deponendo la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi, il presidente Win Myint e decine di dirigenti della Lega nazionale per la democrazia (Lnd), il partito emerso come chiaro vincitore delle elezioni tenute nel novembre del 2020. Secondo un bilancio degli attivisti e delle organizzazioni della società civile, nel tentativo di soffocare le proteste scoppiate contro il colpo di Stato le forze di sicurezza hanno ucciso 728 persone. Unesco ha dichiarato inoltre che almeno 71 giornalisti sono stati arrestati dalle autorità dal golpe. (Inn)