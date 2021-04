© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette auto sono andate in fiamme nella notte in via Ludovico Pavoni a Roma. L'incendio si è sviluppato intorno alle 4 del mattino: due veicoli sono stati completamente distrutti, altri 5 sono rimasti danneggiati. Sul posto oltre ai vigili del fuoco i carabinieri della stazione Tor Pignattara che stanno indagando sulle origini del rogo. (Rer)