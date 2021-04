Milano: 24enne ricercato arrestato in Stazione Centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino senegalese di 24 anni, pregiudicato e non in regola con il soggiorno in Italia, è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Milano, perché ricercato per aver commesso numerosi reati inerenti lo spaccio di stupefacenti. I poliziotti, impegnati in un servizio antiborseggio nella stazione di Milano Centrale, transitando nella attigua Piazza Duca D'Aosta, hanno notato l'uomo che, dopo essersi avvicinato ad un giovane viaggiatore, gli mostrava un qualcosa celato tra le mani. Gli Agenti hanno così deciso di approfondire ma l'individuo, dopo che gli operatori si sono qualificati, si è dato alla fuga buttando a terra svariati pezzi di hashish, prontamente recuperati. Lo straniero è stato bloccato e, dopo la perquisizione, è stato trovato in possesso della somma di circa 100,00 Euro che, ritenuta provento di attività di spaccio, è stata sequestrata unitamente alla sostanza. Dal controllo in Banca Dati è emerso che l'uomo era ricercato a seguito di un provvedimento di carcerazione emesso lo scorso anno dalla Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dovendo scontare una pena residua di 1 anno, 5 mesi e 17 giorni di reclusione, per reati legati agli stupefacenti. (Com)