Regno Unito: Comitato standard vita pubblica, governo indaghi a fondo su caso Greensill

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico deve indagare a fondo sulle accuse rivolte contro i suoi ministri o rischia di danneggiare la fiducia dell’opinione pubblica. Lo ha detto Lord Evans, il presidente del Comitato per gli standard nella vita pubblica - un ente pubblico consultivo del governo del Regno Unito -, a “Bbc Radio 4”, spiegando che nell’ultimo anno “non ci sono state indagini esaustive” su diverse accuse rivolte contro il governo. Evans non ha fatto riferimento a casi specifici, ma ha avvertito che lasciare tali questioni irrisolte sarebbe "molto pericoloso". I commenti di Lord Evans arrivano mentre a Westminster da giorni si dibatte sul “caso Greensill Capital”, dal nome della società finanziaria fallita nei mesi scorsi, e coinvolta in attività di lobbismo con l’esecutivo di Londra. (segue) (Rel)