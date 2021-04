Myanmar: giunta birmana grazia oltre 23mila detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta birmana ha rilasciato un totale di 23.184 prigionieri dalle carceri di tutto il Myanmar, nel quadro di un'amnistia per il nuovo anno, che nel Paese inizia oggi. Lo ha dichiarato un portavoce delle carceri nazionali, riferisce il "South Morning Post", anche se secondo gli analisti fra i rilasciati ci sono pochi attivisti per la democrazia arrestati dopo il colpo di Stato dell'1 febbraio. La giunta birmana aveva annunciato l'intenzione di rilasciare circa 23mila detenuti, in linea con l'uso di concedere la grazia ogni anno per il Capodanno locale. Tra i graziati, ci sono 137 stranieri, che saranno espulsi dal Myanmar. Dal colpo di Stato, più di 3.100 persone sono state arrestate. (Inn)