Libano: media, Hezbollah accumula scorte in vista del possibile "collasso" del Paese

- Il partito sciita libanese Hezbollah starebbe facendo preparativi, tra cui scorte di alimenti, medicinali e carburante, in vista di un possibile “collasso totale” dell’economia del Paese. Lo riferiscono diversi media internazionali, tra cui il portale libanese “Naharnet”. Il partito starebbe infatti emettendo carte per il razionamento di alimenti, importando farmaci e predisponendo serbatoi per stoccare carburante proveniente dall’Iran. La mossa giungerebbe in risposta alla grave crisi economica che il Libano sta attraversando, e dovrebbe permettere un’espansione dei servizi già offerti dal movimento sciita alla sua base, con una rete che comprende enti di beneficenza, una compagna di costruzioni e un sistema di risarcimenti. Secondo fonti di Hezbollah, riferisce “Naharnet”, il movimento si sta effettivamente preparando per il peggior scenario possibile, che potrebbe realizzarsi presto grazie all’interruzione, attualmente studiato dal governo di Beirut, dei sussidi su beni di prima necessità come frumento, benzina e medicinali. (segue) (Res)