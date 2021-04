Libano: media, Hezbollah accumula scorte in vista del possibile "collasso" del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tessera di razionamento di Hezbollah, secondo le fonti, aiuterà centinaia di persone ad acquistare beni di prima necessità di provenienza iraniana, siriana e libanese in lire siriane, a un prezzo più economico e con uno sconto pari al 40 per cento, grazie al sostegno del partito. La tessera sarà utilizzabile in apposite cooperative legate a Hezbollah, situate nei sobborghi meridionali di Beirut e nelle zone d’influenza del partito sciita nel Libano meridionale. Secondo fonti dell’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, la maggioranza dei beni acquistabili nei supermercati in questione è di provenienza iraniana, mentre i rimanenti sono siriani e iracheni. (Res)