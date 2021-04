Cultura: è online il nuovo Museo multimediale dell’Inps (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esposizione, prosegue la nota, spazia dai tesori di arte antica provenienti da Palazzo Sciarra come i busti marmorei e gli arazzi del diciannovesimo secolo, ai dipinti seicenteschi di importanti pittori come Gaspar Dughet e Francesco Fracanzano. Si osservano le vivaci scene di mercato fra le rovine romane con Diogene, dipinte nel Seicento da Anton Gobau ed il San Sebastiano curato dalle pie donne di Pietro Novelli, detto il Monrealese. E ancora le Nozze di Peleo e Teti, il Convitto degli Dei, prestigiosa opera ad olio del 1640 di Romanelli su commissione del Cardinal Barberini e il ritratto di Taddeo Barberini, prefetto di Roma, opera di Andrea Sacchi, oggi custodita nella preziosa Sala Angiolillo di Palazzo Wedekind. Non si dimentica il Novecento e le importanti opere provenienti dal fondo dell’Ente di previdenza di pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici con circa settecento dipinti e sculture moderne, di diverse tecniche e scuole, con i capolavori di Consagra, Scarpitta, Turcato, Capogrossi, Crippa, Dorazio, Perilli e Guttuso. Ed ancora un’importante collezione di dipinti e sculture di Attardi, Cascella, Purificato, Leonardi, Francalancia e De Laurentiis o i noti bassorilievi di Leonardi Leoncillo. (segue) (Com)