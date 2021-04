Cultura: è online il nuovo Museo multimediale dell’Inps (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bellezza e la cultura, prosegue la nota, sono una costante che ha accompagnato la storia dell’Istituto sin dal 1904 (data del passaggio di Palazzo Sciarra nel patrimonio Inps), si sposano con l’innovazione e le nuove tecnologie e moltiplicano la possibilità di essere messe a disposizione del pubblico e degli utenti, grazie ad allestimenti virtuali ad hoc che rendono la visione di opere d’arte, distanti sia nello spazio che nel tempo, quanto più possibile vicina ad una visita reale. Il Presidente dell’Inps Pasquale Tridico ha sottolineato che “seguendo l’esempio di altre analoghe attività museali incentivate dal ministero dei Beni culturali, l’Inps apre al pubblico attraverso un’attività multimediale e condivisa il proprio tesoro artistico: l’innovazione dimostra ancora una volta di essere, ancor più nel difficile contesto della pandemia, un partner strategico nel valorizzare il patrimonio comune dell’arte nel nostro Paese, rendendolo fruibile a tutti in ogni momento”. È certo, ha continuato, che “la complementarità tra reale e virtuale contraddistinguerà il futuro e per questo, non appena sarà possibile, apriremo al pubblico la selezione di opere esposta a Palazzo Wedekind a Roma”. (Com)