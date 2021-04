Spagna: Partito popolare chiede misure più rigide per i detenuti dell'Eta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare spagnolo (Pp) chiede misure più restrittive per i detenuti dell’Eta, l’organizzazione terroristica basca, e che le vittime dei loro attacchi possano controllare più facilmente l’esecuzione delle condanne. Secondo quanto riferisce il quotidiano “El Mundo”, il Pp ha registrato una proposta di legge che prevede la riforma di sei articoli delle norme legislative attualmente in vigore, che vanno dallo status delle vittime al regolamento penitenziario. I popolari chiedono che le vittime possano essere sempre rappresentate attraverso delle associazioni che le aiuteranno a monitorare l'adempimento delle condanne da parte dei membri dell'Eta. Inoltre, nella proposta, si chiede la voce delle vittime abbia un peso maggiore quando si decide l’allentamento delle pene carcerarie nei confronti dei detenuti dell’organizzazione terroristica. “El Mundo” da tempo riporta come uno su tre dei membri dell’Eta vengono trasferiti nelle carceri nei Paesi Baschi. Sempre a un carcerato su tre, inoltre, viene ridotto il grado di “durezza” della pena detentiva, un’altra misura poco apprezzata dalle vittime degli attacchi dell’organizzazione terroristica basca ancora in vita e dai familiari di quelle decedute. (Spm)