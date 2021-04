Roma: Figliomeni (Fd'I), presentata interrogazione sul progetto Spaccio arte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nonostante le tante criticità della città emergano, ogni giorno, prepotentemente nella loro tragicità, soprattutto per quanto riguarda lo spaccio di stupefacenti, la giunta Raggi pensa di affrontarle in modo casereccio con qualche scorribanda estemporanea di musiche e canzoni fatte risuonare da persone sopra un pullman scoperto che gira per la città". Lo dichiara in una nota, Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d'Italia. "Come si fa a non pensare che tale fenomeno - aggiunge - si dovrebbe contrastare, da un lato, facendosi parte attiva con le Istituzioni nazionali nel chiedere maggiore presenza delle forze dell'ordine e, dall'altro, attivando concretamente politiche sociali per contrastare il lavoro illegale e offrire opportunità concrete di futuro. Abbiamo presentato un'interrogazione urgente alla sindaca Raggi per chiedere quante risorse dei cittadini romani sono state impiegate in questo progetto Spaccio arte e se, invece che dismetterla, non sia il caso di potenziare, invece che chiuderla, l'agenzia per il contrasto alle tossicodipendenze. La lotta alla droga - conclude - si combatte soprattutto trovando opportunità di lavoro per i nostri giovani oltre che spazi di aggregazione sociali e culturali per loro".(Rer)