- "Il 17 aprile di 77 anni fa avvenne il rastrellamento del Quadraro da parte delle truppe nazifasciste. Roma non dimentica e si stringe alle famiglie delle vittime. Senza memoria non c’è futuro". Lo scrive in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi. (Rer)