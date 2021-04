Usa: ragazzo di 13 anni ucciso da agente di polizia, centinaia di persone manifestano a Chicago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di persone hanno manifestato per le strade di Chicago per protestare contro l'uccisione di Adam Toledo, un ragazzo afroamericano di 13 anni morto lo scorso 29 marzo dopo che un agente di polizia lo ha inseguito e gli ha sparato. La protesta, riferisce "The New York Times", è stata indetta all'indomani della pubblicazione di un video sui fatti ed è iniziata nella sera italiana a Logan Square Park, a circa otto chilometri a nord da dove è avvenuta la sparatoria. I manifestanti hanno camminato per le strade della città intonando slogan contro le violenze di polizia e l'uso delle armi, con cartelli come "Giustizia per Adam Toledo" e "Basta con la polizia razzista del terrore!". Non ci sono stati scontri. I manifestanti hanno osservato un momento di silenzio ed espresso solidarietà ai genitori della vittima, che avevano in precedenza lanciato un appello a manifestare in modo pacifico. (segue) (Nys)