Usa: ragazzo di 13 anni ucciso da agente di polizia, centinaia di persone manifestano a Chicago (2)

- Nel video pubblicato giovedì si vede un ufficiale, Eric Stillman, inseguire Toledo intorno alle 2:30 di notte a Little Village, un quartiere operaio nella parte occidentale di Chicago, dove vivono molti messicani. Toledo sembra avere in mano una pistola, che avrebbe lasciato cadere mentre alza le mani per obbedire all'ordine dell'agente di fermarsi, prima che questi apra il fuoco contro di lui. Secondo l'avvocato di Stillman, Tim Grace, le azioni dell'agente di polizia sono state "coerenti" con le linee guida sull'uso della forza dettate dal Dipartimento di polizia di Chicago e con la legge in vigore, osservando che l'agente ha reagito vedendo il ragazzo con in mano un'arma quando si è voltato per rispondere al suo ordine di fermarsi. (Nys)