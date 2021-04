Commercio: Fipe Roma, troppi esercizi ancora chiusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione di riaprire bar e ristoranti a partire dal 26 aprile ma solo all’aperto è un segnale che va nella direzione giusta ma ancora insufficiente". È quanto dichiara in una nota il presidente di Fipe Confcommercio Roma, Sergio Paolantoni. "Per migliaia di esercizi il lockdown continua - aggiunge - perché per ragioni logistiche e spesso anche burocratiche non hanno la disponibilità di spazi esterni. La proposta delle Regioni - prosegue Paolantoni - di riaprire anche all’interno seppure con misure di sicurezza rafforzate era più equilibrata perché consentiva a tutti di riaprire. Adesso sono urgenti due azioni. La prima riguarda la concessione di suolo pubblico anche a chi non ce l’ha e per questo chiedo alla sindaca Virginia Raggi di mettere in campo tutta la flessibilità necessaria. La seconda l’indicazione di un vero cronoprogramma che indichi i prossimi passi sulle riaperture perché non si possono lasciare migliaia di imprese in questa incertezza”.(Com)