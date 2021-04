Germania: “Die Welt”, nessun accordo fra Laschet e Soeder sulla candidatura alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua l'incertezza su chi guiderà i conservatori tedeschi come candidato cancelliere nella campagna per le elezioni parlamentari del 26 settembre. Secondo quanto riporta “Die Welt”, ieri sera c’è stata una conversazione tra il presidente della Unione cristiano-democratica, Armin Laschet, e il presidente dell’Unione cristiano-sociale, Markus Soeder. La conversazione, tuttavia, si è conclusa senza un accordo. Sia Laschet, primo ministro del Nord Reno-Westfalia, sia Soeder, primo ministro della Baviera, hanno rifiutato di rinunciare alla loro candidatura. Soeder, secondo quanto mostrano i sondaggi, sarebbe molto in alto nei consensi della popolazione, ma Laschet insisterebbe sul fatto di poter contrare sul sostegno dei vertici della Cdu. Dall’Unione cristiano-democratica, per ora, non giungono conferme sull’esito negativo del colloquio. Laschet e Soeder avevano annunciato che la questione sulla candidatura sarebbe stata chiarita entro il fine settimana. Tuttavia restano ancora molti dubbi su come i due leader conservatori possano raggiungere un accordo.(Geb)