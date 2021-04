Iran: oggi nuovo incontro Commissione congiunta Jcpoa a Vienna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prossime ore prenderà il via a Vienna un nuovo incontro ufficiale della Commissione mista per l’accordo sul nucleare iraniano (Jcpoa), in aggiunta alle attività già pianificate in precedenza a livello di esperti. Lo ha annunciato questa mattina sul suo profilo Twitter il rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali nella capitale austriaca, Mikhail Ulyanov. “Progressi lenti ma costanti nei negoziati sul ripristino dell’accordo nucleare”, si legge nel tweet. “Oggi, in aggiunta alle attività pianificate in precedenza a livello di esperti, i partecipanti hanno deciso di riconvocare l’incontro ufficiale della Commissione mista del Jcpoa. Comincerà tra poche ore”, ha proseguito il diplomatico. (Res)