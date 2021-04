Rifiuti: Ama, ritorna domani "Il tuo quartiere non è una discarica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani secondo appuntamento dell'anno nei municipi pari con la campagna "Il tuo quartiere non è una discarica", raccolta gratuita di rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici organizzata da Ama con la collaborazione del Tgr Lazio. Dalle 8 saranno a disposizione dei cittadini 10 ecostazioni mobili allestite per l'occasione e resteranno aperti anche alcuni centri di raccolta dove si potranno consegnare i rifiuti ingombranti classici (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi), i cosiddetti Raee (apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori) nonché altre tipologie di rifiuti particolari (pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi). (segue) (Com)