Spettacolo: Mollicone (Fd'I), solidarietà a lavoratori rete Bauli in piazza a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia esprime solidarietà ai lavoratori dello spettacolo e alle maestranze della rete dei Bauli in piazza. In una nota il deputato, di Fd'I Federico Mollicone, spiega che "Fd'I propone da sempre la calendarizzazione delle riaperture da concordare al tavolo sulla cultura in crisi, categoria per categoria, sul modello delle crisi industriali al Mise. Trasformeremo in proposte parlamentari la piattaforma programmatica dei Bauli: va garantito un indennizzo pari alla perdita di fatturato per i teatri, istituito un reddito minimo per i lavoratori dello spettacolo, garantita la continuazione dell'arrivo dei ristori, portato il limite di capienza di teatri e spettacoli all'aperto ad almeno il 66 per cento. La riforma dello spettacolo dal vivo e della normativa sul lavoro nello spettacolo è necessaria: per questo, in commissione Cultura, su impulso di Fd'I, inizierà un percorso legislativo anche con nostre proposte di legge". (Com)